El comú d’Andorra la Vella assumirà a fons perdut el 20% de la reforma dels pisos buits

El programa Reviu, impulsat per la conselleria d’Habitatge del comú d’Andorra la Vella, ofereix als propietaris de pisos en desús a la parròquia la possibilitat de cedir-los a la corporació perquè els rehabiliti i els posi al mercat de lloguer a un preu regulat per un mínim de deu anys. El comú assumirà a fons perdut el 20% del cost de les obres. L’import restant també el pagarà la coroporació quan signi el contracte amb la constructora, però en aquest cas la propietat l’haurà de retornar en quotes mensuals en un període d’entre cinc i deu anys.

L’import del lloguer no podrà superar l’equivalent a una tercera part del salari medià, que al maig se situava en 2.040 euros, segons el departament d’Estadística. Els preus oscil·laran entre 400 i 750 euros mensuals, en funció de la tiplogia i les característiques de l’immoble. Si l’habitatge disposa de plaça d’aparcament o de traster, per exemple, s’aplicarà un increment a la mensualitat.

En funció del tipus d’immoble, el comú ha establert una graella d’imports màxims que destinarà a la reforma dels habitatges. Els preus oscil·len entre els 10.000 euros, per a un pis amb bany i cuina, i els 40.000, per a un pis sencer amb dos banys, cuina i tres habitacions. En el primer cas, el propietari s’estalviarà 2.000 euros. En el segon, 8.000.

Els immobles hauran d’estar ubicats a la parròquia d’Andorra la Vella i no hauran de tenir càrregues o gravàmens ni deutes amb l’administració o amb la comunitat de propietaris. Els criteris de valoració dels pisos per part del comú tindran en compte factors com el cost dels treballs de reforma, el termini previst d’acabament de les obres i l’accessibilitat.

La iniciativa vol oferir seguretat jurídica i avantatges fiscals. Durant tot el període de cessió, el comú garantirà el cobrament del lloguer. A més, s’encarregarà de la gestió administrativa i burocràtica i eiximirà els propietaris del pagament dels impostos lligats al bé immoble. La corporació es compromet a retornar el pis en bon estat un cop acabi el termini de cessió.

Les bases del Reviu s’aprovaran en consell de comú al començament d’agost i es publicaran la setmana següent al BOPA. Aleshores els propietaris disposaran de tres mesos per presentar les sol·licituds. La corporació preveu que les primeres adjudicacions puguin fer-se cap al final d’any. Una vintena de propietaris ja s’han mostrat interessats en el programa, segons va assegurar ahir el cònsol major, Sergi González, en roda de premsa.

EL PROJECTE

1 FINANÇAMENT DE LA REFORMA PER PART DEL COMÚ

El comú finançarà la reforma dels dels pisos. Assumirà a fons perdut el 20% de l’import. La propietat haurà de retornar la resta en cinc o deu anys.

2 LLOGUER D’ENTRE 400 I 750 EUROS MENSUALS

Els preus del lloguer oscil·laran entre 400 i 750 euros mensuals. L’import mai no superarà l’equivalent a una tercera part del salari medià.

3 SEGURETAT JURÍDICA PER ALS PROPIETARIS

La iniciativa vol oferir seguretat jurídica i avantatges fiscals als propietaris. El comú els deslliurarà del pagament dels impostos lligats al bé immoble.