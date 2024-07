Escaldes entrega els diplomes del projecte Okuapa't a cinc joves

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú d’Escaldes-Engordany ha tancat una nova edició del programa de preparació sociolaboral Okupa’t que, enguany, ha comptat amb cinc joves que han finalitzat tot el procés que ha tingut una durada de dos mesos. Dels cinc joves, que avui han rebut el corresponent diploma, tres continuaran la seva relació amb el Comú treballant durant aquest mes de juliol i agost en diferents departaments de la corporació. En concret, els joves estaran donant suport en els departaments d’infància, gent gran i circulació.

Durant els mesos de maig i juny, els inscrits al projecte Okupa’t han seguit un programa que ha consistit a realitzar, durant el primer mes, diferents formacions dedicades als riscos laborals, drets i deures dels treballadors, manipulació d’aliments i primers auxilis. Alhora, també han tingut l’oportunitat de conèixer de prop les feines que es fan en diferents departaments comunals per després poder triar el lloc on treballar. A partir del segon mes, els joves s’han incorporat al departament i lloc de treball escollit prèviament.

El programa Okupa’t és un projecte de preparació sociolaboral per a joves en situació de risc social o problemes sociofamiliars i amb dificultats per accedir al mercat laboral, perquè han deixat els estudis i no tenen experiència professional. Va adreçat a joves d’entre 16 i 20 anys i que no tenen activitat acadèmica ni laboral. Amb això, el Comú d’Escaldes-Engordany vol cobrir una mancança existent al país.