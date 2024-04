El comú de la capital farà una auditoria per optimitzar la plantilla

El comú d’Andorra la Vella encarregarà una auditoria sobre els comptes i una altra sobre el personal. Segons van confirmar fonts de la corporació, l’objectiu dels informes és tenir una fotografia de l’estat general de la institució i, a partir d’aquesta informació, prendre les mesures necessàries, si cal, per optimitzar els recursos econòmics i humans. Es tracta d’una proposta, van recordar, ja inclosa en el programa electoral amb què la majoria va guanyar les eleccions comunals del 17 de desembre passat.

Un factor que permetrà accelerar els treballs previs a la publicació del concurs al BOPA serà la incorporació, la setmana vinent, de Jennifer Dobarro com a coordinadora del departament de Recursos Humans. Dobarro és experta en gestió de persones i en sostenibilitat corporativa. En les darreres eleccions generals va formar part de la candidatura de Concòrdia, un dels partits que integren Enclar.

Des que l’equip de govern va accedir al poder el gener d’aquest any, cada conseller ja ha fet un esforç per “posar-se al dia” del funcionament dels departaments i àrees sota el seu control. “Hi ha molts projectes que estaven començats. Volem saber en quin moment estan i incloure-hi les nostres idees fent-ne partícips els treballadors del comú”, va explicar ahir la cònsol menor, Olalla Losada.

ELS NENS DEL MÒBIL

L’artista Ángel Calvente i la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, van inaugurar ahir al migdia al Parc Central l’escultura Mira. L’obra, figurativa, representa dos nens asseguts, l’un al costat de l’altre, amb la mirada clavada al telèfon mòbil. Segons va explicar l’artista, l’escultura vol fer una crítica a l’impacte de l’ús desmesurat de la tecnologia en la societat i, més concretament, en els més petits. La peça ha estat la guanyadora del I Premi d’escultura urbana Andorra la Vella.



Mira és una escultura original, inèdita i mai presentada en cap concurs, tot i que forma part d’un projecte artístic pictòric iniciat per l’autor el 2017, i s’emmarca en el realisme i el simbolisme contemporani. La peça fa 156 per 103,5 per 90 centímetres i ha estat elaborada, principalment, amb pols de marbre, amb un aspecte i textura que emulen el marbre de Macael (procedent de les pedreres d’aquesta localitat d’Almeria), i que presenta la mateixa resistència i duresa, tant per la seva conservació com per les inclemències meteorològiques.



Com a guanyador del certamen, el comú ha premiat Àngel Calvente amb 6.000 euros i n’ha invertit, a més, 14.000 euros per produir-la i instal·lar-la al Parc Central. Losada va celebrar la iniciativa i que l’escultura tingui un lloc rellevant per reflexionar sobre com es du a terme la comunicació entre iguals. “El nom de l’obra ho diu tot, mirar és el que hem de fer tots. Hem de fer una reflexió sobre com ens comuniquem”, va afirmar. La cònsol també va refermar la voluntat del comú de consolidar el Premi d’escultura urbana Andorra la Vella, ja que permet promoure la cultura i apropar-la als ciutadans.



Cofundador de l’Associació d’Artistes La Xarranca, Calvente és un dels artistes andorrans amb més projecció pública. Ha exposat de manera individual i col·lectiva a Andorra, el Canadà, Espanya, França, la Xina, Bèlgica, Grècia, Portugal i Itàlia, entre altres, i té obra en col·leccions particulars a Andorra, Anglaterra, el Brasil, França, Lituània, Espanya, Xile, Argentina, Portugal, el Canadà, Bèlgica, Grècia, els EUA i la Xina.