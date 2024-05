L'accés a l'aparcament Prat de la Creu estarà limitat als clients

El comú d'Andorra la Vella limitarà l'accés a les plantes de l'aparcament comunal de Prat de la Creu a les persones que hi hagin estacionat el vehicle. Així, les portes estaran tancades i, per obrir-les, caldrà disposar de la targeta PK o un tiquet d'estacionament. Els ascensors que connecten Prat de la Creu amb la plaça del Poble continuaran sent de lliure accés, segons ha explicat avui al matí el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, en declaracions als mitjans.