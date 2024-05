El comú blindarà el pàrquing amb càmeres i més personal

Satisfacció entre els treballadors encarregats de la gestió dels aparcaments comunals d’Andorra la Vella. Segons van explicar fonts de l’equip, la reunió que van mantenir al matí amb el conseller responsable de les carteres de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va tenir un to cordial i dialogant. El comú, per la seva part, va qualificar-la de positiva. La trobada, a què van assistir 14 efectius, va celebrar-se l’endemà que el Diari recollís el crit d’alerta dels treballadors pel vandalisme i la deixadesa que assola l’aparcament de Prat de la Creu, tot i que ja feia setmanes que havia estat planificada.

En la reunió, Surana va informar els empleats que el comú preveu instal·lar càmeres de videovigilància que ajudin a identificar més fàcilment les bretolades que s’hi puguin cometre en el futur. També va traslladar-los que estudiarà com pot reforçar-se el control d’accés a l’equipament. A més, van tractar-s’hi altres punts que preocupen els treballadors, com ara la necessitat d’augmentar els recursos humans i materials destinats al servei i l’organització i repartiment de les tasques.

La voluntat del comú és fer partícip el personal de les decisions preses per l’equip de govern. És per això que el conseller de Circulació i Aparcaments va animar-los a fer-los arribar les seves propostes i inquietuds. La impressió dels treballadors, segons va poder comprovar aquesta publicació, és que el comú aquesta vegada sí que els ha escoltat.

Els treballadors van explicar aquesta setmana que no tenen prou mitjans per aturar la degradació de l’equipament. Els actes vandàlics protagonitzats, en els últims mesos, per dos joves identificats per la policia, un dels quals menor d’edat, han estat la gota que ha fet vessar el got. Els empleats s’han sentit impotents cada vegada que els brètols han fet de les seves al pàrquing comunal de Prat de la Creu, ja que no tenen ni els mitjans ni la cobertura legal per aturar-los.

Qui també ha patit el vandalisme en carn pròpia són els propietaris particulars dels dos cotxes desballestats pels joves. Un dels vehicles, el de la planta -3, té els vidres trencats i l’interior ple de deixalles. El de la planta segona –on la policia va trobar 300 pots d’esprai, amb els quals els joves haurien omplert de pintades les parets de l’aparcament i altres edificis comunals i monuments públics– sembla un abocador. Tot i els esforços de neteja fets pel comú, les restes del pas dels dos brètols pel pàrquing són ben visibles.