Vandalisme i deixadesa sense fre al pàrquing de Prat de la Creu

En un racó de la planta -3 de l’aparcament de Prat de la Creu d’Andorra la vella hi ha un cotxe amb els vidres trencats i els netejaparabrises rebregats. Quan t’hi acostes, el primer que crida l’atenció és el missatge escrit en majúscules i amb permanent negre sobre un full de paper enganxat amb cinta adhesiva a la lluna posterior del vehicle: “ME HABEIS DESTROZADO EL COCHE AHORA VAIS A PAGAR.” A peu de pàgina, i en lletres més petites, l’autor hi va afegir després “LO” i “TODO”.

Missatge a la lluna posterior del vehicle destrossat a la planta -3 de l’aparcament.Fernando Galindo

L’interior del cotxe és ple de deixalles. Al portamaletes hi ha un penja-roba, diaris i revistes vells i envasos per emportar d’una cadena de menjar ràpid. Sota el seient del copilot hi ha la capsa d’un consolador i paquets de tabac buits.

El vehicle, segons van assegurar fonts de l’equip comunal encarregat de la gestió dels aparcaments, és un dels punts de trobada del grup de brètols que fa un mes ja van ser controlats per la policia a la segona planta del pàrquing. En un altre vehicle vandalitzat pels joves –un té 18 anys i l’altre és menor d’edat– els agents van trobar 300 pots d’esprai, amb els quals haurien omplert de pintades les parets i el paviment de l’aparcament.

El major d’edat va ser detingut a principi de mes per entrar quatre vegades en un restaurant d’Andorra la Vella per endur-se’n la caixa enregistradora, menjar i elements decoratius del local, i també hauria accedit a l’escola bressol de Santa Coloma per sostreure’n material electrònic després de forçar la porta d’entrada.

Els treballadors exigeixen que es reforci la vigilància de les instal·lacions durant la nit, ja sigui amb patrulles policials o bé amb seguretat privada. També demanen als màxims responsables del comú que instal·lin càmeres en cada planta de l’equipament. És insostenible continuar com fins ara. S’hi ha de fer alguna cosa, asseguren.

Habitualment hi ha dos empleats en el torn de nit al servei encarregat de vetllar per la desena d’aparcaments de la parròquia. Quan un fa vacances, l’altre ha de treballar sol. El despatx és a l’aparcament de Prat de la Creu, però si hi ha un problema en un altre pàrquing han de deixar l’equipament sense ningú que el vigili. Els treballadors se senten impotents cada vegada que els brètols van a fer de les seves a l’aparcament de Prat de la Creu. No tenen ni els mitjans ni la cobertura legal per aturar-los.

La degradació és visible en cada racó de l’equipament. A les plantes subterrànies hi ha filtracions. Barrejada amb l’oli i el sutge dels cotxes, l’aigua negra regalima pel sostre de formigó. Els miralls dels ascensors que pugen a la plaça del Poble estan destrossats i el comú hi ha hagut de posar plafons a sobre amb fotografies de la parròquia per dissimular la destrossa. A terra s’acumula la pols. Proliferen les pintades, malgrat els esforços del comú per esborrar-ne el rastre.

La sensació dels treballadors és que l’aparcament és un vaixell a la deriva i a punt d’encastar-se en un illot rocós al mig del mar. Tot i que en repetides ocasions han alertat els responsables comunals que necessiten més recursos per poder oferir un servei de qualitat als usuaris, asseguren que les queixes han estat ignorades. Els missatges són traslladats als superiors, però de moment no han fet res per solucionar el problema. Els treballadors expliquen, a més, que sempre obtenen la mateixa resposta quan demanen més mitjans: “No hi ha prou pressupost.” “Som Andorra la Vella. No pot ser que donem aquesta imatge de la capital del país”, lamenta un dels empleats.