Andorra la Vella reivindica l'interès de vetllar per la gent gran

El comú d'Andorra la Vella ha recordat que el projecte de xarxa de suport de barri per a les persones grans no només s'ha "reprès, sinó que s'han incrementat els esforços, econòmics i de personal, per disposar del registre de persones majors de 65 anys a la parròquia abans de final d’any", segons ha exposat en un comunicat aquesta tarda.

Des de l'entitat també han defensat que es vol crear el registre de gent gran per "conèixer les seves necessitats reals, detectar i prevenir possibles situacions de risc i d’aïllament". El comú ha sostingut ja s'han realitzat diverses entrevistes i enquestes d'una part d'aquest col·lectiu i que treballa "en col·laboració amb el ministeri d'Afers Socials i Funció Pública i el departament d’Estadística del Govern".

L'explicació sorgeix arran de les declaracions que el cap de Govern, Xavier Espot, va donar ahir en el marc de la celebració de l’assemblea general de la Federació de la Gent Gran, en què Espot va avançar que es vol signar un acord amb la capital comtal amb l'objectiu de prevenir les situacions de risc en la gent gran i "per garantir una vellesa digna".

El projecte APTITUDE

Andorra la Vella es va afegir l'octubre de l'any passat al projecte APTITUDE, una iniciativa impulsada pel SAAS amb l'objectiu de detectar i prevenir problemes dels majors de 65 anys que viuen a la parròquia. L'anterior mandat, que va ser encapçalat pel cònsol major David Astrié, va ser l'encarregat de signar el conveni amb directora general del SAAS, Meritxell Cosan.