Espot mobilitzarà més recursos contra la soledat dels padrins

L’executiu vol incrementar el personal i els recursos d’un servei d’atenció domiciliària (SAD) que “s’ha convertit i es convertirà cada cop més en una peça clau del model d’atenció a la gent gran”, va dir el cap de Govern, Xavier Espot, a l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran. Aquestes són les línies mestres del compromís que Espot va adoptar amb la gent gran del país, “treballant per garantir una vellesa digna” per “disposar d’un col·lectiu de persones autònomes i dinàmiques”.

Arran de la trobada amb l’alcalde de Barcelona, el cap de Govern va avançar que es treballa per signar un acord amb l’ajuntament de la capital catalana per implantar un projecte que desenvolupen centrat a pal·liar els efectes de la soledat no volguda i a prevenir situacions de risc de les persones grans gràcies a una xarxa de suport de barri. Tanmateix, Espot es va referir a l’ajustament de les condicions de la targeta magna, ampliant la data de caducitat, que passa de cinc a deu anys. El cap de Govern va estar acompanyat de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas, a més de la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada.