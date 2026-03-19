Jonathan Perera

Carta d'agraïment

Creat:

Actualitzat:

Benvolguts,

Diumenge 8 de març passat vaig patir una caiguda mentre feia esquí de muntanya amb uns amics al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Semblava un cop sense importància i vam seguir tres hores més la nostra ruta fins al Refugi d’Amitges.

Vaig arribar al refugi molt cansat i el dolor que tenia al costat esquerre ja era molt intens. Vaig dir que tenia una contractura molt forta i no vaig sopar. Afortunadament, al refugi hi havia un metge cardiòleg i també una fisiòloga d’UCI que van venir a veure’m. Immediatament, el nostre guarda de refugi va trucar als GRAE (els bombers del Grup Actuacions Especials de Catalunya). M’havia trencat algunes costelles que havien perforat la pleura i la sang estava afectant el pulmó.

Atès que la meva situació anava empitjorant, els GRAE van demanar als bombers d’Andorra si podien enviar-hi un helicòpter perquè els de Catalunya no poden volar de nit. Malauradament, la mala visibilitat va impedir el rescat i varen haver de recular, però l’operatiu andorrà va estar actiu per si les condicions milloraven. Afortunadament, els GRAE i un metge d’emergències van arribar al refugi per terra durant la nit i em van poder mantenir estable fins que un helicòpter dels bombers de la Generalitat em va transportar l’endemà al matí a l’hospital Arnau de Vilanova, on han tingut cura de mi un bon grapat de dies.

Vull agrair a tothom la seva participació en la meva cura i rescat, sense oblidar-me de l’equip de bombers d’Andorra. A ells, gràcies per intentar-ho.

tracking