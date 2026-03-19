Carta d'agraïment
Benvolguts,
Diumenge 8 de març passat vaig patir una caiguda mentre feia esquí de muntanya amb uns amics al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Semblava un cop sense importància i vam seguir tres hores més la nostra ruta fins al Refugi d’Amitges.
Vaig arribar al refugi molt cansat i el dolor que tenia al costat esquerre ja era molt intens. Vaig dir que tenia una contractura molt forta i no vaig sopar. Afortunadament, al refugi hi havia un metge cardiòleg i també una fisiòloga d’UCI que van venir a veure’m. Immediatament, el nostre guarda de refugi va trucar als GRAE (els bombers del Grup Actuacions Especials de Catalunya). M’havia trencat algunes costelles que havien perforat la pleura i la sang estava afectant el pulmó.
Els bombers col·laboren en un rescat en un refugi català
Atès que la meva situació anava empitjorant, els GRAE van demanar als bombers d’Andorra si podien enviar-hi un helicòpter perquè els de Catalunya no poden volar de nit. Malauradament, la mala visibilitat va impedir el rescat i varen haver de recular, però l’operatiu andorrà va estar actiu per si les condicions milloraven. Afortunadament, els GRAE i un metge d’emergències van arribar al refugi per terra durant la nit i em van poder mantenir estable fins que un helicòpter dels bombers de la Generalitat em va transportar l’endemà al matí a l’hospital Arnau de Vilanova, on han tingut cura de mi un bon grapat de dies.
Vull agrair a tothom la seva participació en la meva cura i rescat, sense oblidar-me de l’equip de bombers d’Andorra. A ells, gràcies per intentar-ho.