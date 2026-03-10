SUCCESSOS
Els bombers col·laboren en un rescat en un refugi català
Els bombers d’Andorra van estar activats durant tota la nit de diumenge a dilluns per intentar rescatar un esquiador de 50 anys que es trobava en estat crític al refugi d’Amitges, a la zona d’Espot (Pallars Sobirà). L’operatiu es va posar en marxa després que els bombers de la Generalitat sol·licitessin el suport del cos andorrà, que disposa de capacitat per fer rescats aeris nocturns.
Segons va explicar el cap de guàrdia dels bombers andorrans, l’avís es va rebre pels volts de les nou de la nit des de la central de Bellaterra. L’home patia una greu afectació pulmonar i necessitava ser evacuat amb helicòpter fins a un centre mèdic. Davant la impossibilitat dels efectius catalans de volar de nit, es va activar l’helicòpter del Principat amb membres del grup de rescat de muntanya i un infermer a bord.
Els efectius no van poder ajudar un home a amitges pel mal temps
L’aeronau es va enlairar, però el vol es va haver d’interrompre a l’altura d’Organyà a causa de la manca de visibilitat, que feia impossible continuar l’operació amb seguretat. Davant aquesta situació, l’helicòpter va haver de girar cua i tornar a Andorra. Tot i això, el dispositiu va romandre en alerta durant tota la nit per si les condicions meteorològiques milloraven i permetien reprendre el rescat, cosa que finalment no va ser possible.
Finalment, els efectius dels bombers catalans van accedir al refugi després d’una aproximació d’entre tres i quatre hores i l’esquiador va ser evacuat ahir al matí en helicòpter fins a un hospital.