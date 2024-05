L’altre comerç d’Andorra

Creat: Actualitzat:

L’oferta comercial de la Seu d’Urgell s’ampliarà de manera imminent amb l’obertura de dos nous supermercats als afores del poble, un dels quals ja ha avançat al Diari que tramitarà amb una fórmula molt àgil el tax free per a clients d’Andorra; els compradors recuperaran l’import de l’IVA de la compra automàticament després d’haver passat pel tràmit de la duana. La tria de la capital de l’Alt Urgell per instal·lar-se implica voler captar el client del Principat i ja ha quedat demostrat que l’aposta pot funcionar. No per al petit comerç del poble, que ho va intentar amb un resultat decebedor, però sí per a les grans cadenes que tenen els mitjans per agilitar el procediment de retorn de l’impost i, òbviament, més capacitat per oferir preus atractius. Perquè el fenomen creix en un context d’alça dels preus de l’alimentació i crisi de poder adquisitiu, en el qual el comprador busca les alternatives més econòmiques. La Cambra de Comerç admet l’impacte cada cop més gran en el comerç nacional –i, afegeix, en conseqüència en les arques de l’Estat– i la Confederació Empresarial insta a implementar eines encara més eficaces perquè aquestes compres que es fan a fora, però que haurien de pagar l’IGI, passin per caixa. L’argument és que el comprador se n’adonaria llavors que potser no li surt tant a compte sortir d’Andorra. L’Estat òbviament ha de fer el necessari per evitar perdre aquesta recaptació, però és un fet ja incontestable la gran competència que s’està instal·lant a l’altra banda de la frontera i que el comerç nacional ha de fer una reflexió al respecte. Són diverses les cartes que els negocis del territori veí tenen a favor i la primera va ser la digitalització del tax free i eliminar l’import mínim de la factura abans necessari per fer el tràmit. La CEA afegeix el cost més barat d’instal·lar-se a la Seu d’Urgell. Però és necessari que també es faci autocrítica i es qüestioni si s’està fent prou per adaptar-se als canvis de model i les necessitats dels clients perquè es perd atractiu entre els turistes i també entre el consumidor nacional.