L’ALDI de la Seu facilita el ‘tax free’ per atreure els clients d’Andorra

Fins ara, el servei tax free que oferien altres supermercats de la zona era mitjançant el retorn de l’IVA descomptant-lo de la següent compra de manera automàtica, és a dir, per recuperar els diners calia tornar al supermercat amb el tiquet de compra original després de validar-lo a la duana.

El tax free continua a l’alça i l’any passat va suposar el retorn de 5,04 milions d’euros a residents andorrans, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària espanyola. Aquesta xifra va suposar gairebé un milió d’euros més que la del 2022, que va tancar amb 4,16 milions. La majoria de sol·licituds de reemborsament, tal com va apuntar la hisenda espanyola, es van deure a compres de productes alimentaris, especialment a compres al supermercat Mercadona de la Seu. La companyia d’origen valencià va remarcar que el supermercat de la capital alturgellenca tramita el tax free en un 15% dels tiquets que genera.

AMENAÇA PER AL COMER?

Per què es dona aquest fenomen? Vol dir això que el comerç andorrà està perdent competitivitat per al client intern? La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que compta entre els seus associats amb l’associació Eix Central i l’Associació de grans distribuïdors al detall, considera que “hem controlat molt poc els tax free que es feien a fora”. El director de la patronal, Iago Andreu, destaca que “tots hem de ser conscients que el que cal fer és recuperar l’impost d’Espanya, de França, de qualsevol país on fem el tax free, però després pagar l’IGI en passar a la frontera andorrana, i no sempre s’han donat les facilitats per fer-ho, ni la informació de què s’havia de fer”.



Andreu valora que “en els últims anys s’han fet més inspeccions”, però advoca per “un sistema més facilitador encara”. Ho exemplifica amb el que va fer Espanya: “A ningú se li escapa que quan van començar a obrir certes superfícies, grans superfícies a la Seu, va coincidir en el temps, que a la duana espanyola es va facilitar molt el mecanisme de retorn”. I considera que un sistema, per exemple, basat en un codi QR per fer aquesta tramitació “podria ser efectiu”. “Si el tracte equitatiu hi és, potser hi hauria menys compres amb tax free, perquè potser no sortiria tant a compte en alguns moments”, valora. I reconeix també que alguns productes poden ser més barats a Espanya, concretament a la Seu d’Urgell, però també recorda que “hi ha una cosa que és òbvia, hi ha molta més disponibilitat de terreny a la Seu” i, per tant, el fet que aquestes grans superfícies no hagin de satisfer un cost tan elevat per aquest terreny segurament fa que els productes siguin més barats i això “va a favor de la competitivitat” respecte dels establiments d’Andorra.



La Cambra de Comerç admet que el constant creixement de la xifra de tax free retornat per Espanya representa “un impacte cada vegada més gran per al comerç d’Andorra”. Atribueix el fenomen a la digitalització del sistema de devolució de l’IVA, “juntament amb un augment de la sensibilitat dels compradors al preu”. Un fet, constata, que afecta les vendes del comerç nacional, però també els ingressos fiscals de l’Estat.



L’exgestor comercial Antoni Miralles creu que l’increment del tax free és normal tenint en compte la situació que viu el país. “Quan hi ha un mercat que no té diners i que li costa pagar el lloguer i la resta de despeses, el que busca és estalviar, i això el porta a anar a altres llocs a buscar productes que després li surten més barats”, sosté. A més, apunta que el sistema de retorn de l’IVA “està molt simplificat”, la qual cosa ha obert la porta a nous residents a fer les seves compres més barates en altres països.



Però també assenyala que els mercats espanyol i francès “potser són més competitius” que l’andorrà, ja que els comerços del país “no han lluitat suficient per ser més eficients” i s’han acostumat a viure únicament de la “diferència impositiva”. A parer seu, aquesta és una situació que no canviarà “i que no té solució”, tenint en compte que “la capacitat de compra d’un petit país com el nostre és menor a la de grans empreses dels països veïns”. A aquest fet s’hi suma l’arribada de grans empreses i franquícies espanyoles en sectors com el de l’alimentació o la moda, que estan provocant que les botigues andorranes “estiguin desapareixent”. L’únic sector que se salva, explica, és el de l’electrònica, “on ens estem defensant una mica millor”.



Lligat a aquest aspecte, també posa l’accent en el servei “deficient” que s’ofereix al client, assegurant que aquest ha de ser més àgil, especialment en la resolució de problemes, per tal de millorar la salut del sector, així com l’habitual rotació de treballadors. “Si no som capaços de retenir el talent perquè el salari del comerç és el més baix de tota l’estructura salarial, estem abocats al desastre”, conclou.