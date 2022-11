Tancament de la Universitat i ajornament d'actes

Actualitzada 09/11/2022 a les 13:12

A causa dels fums produïts per un incendi en les immediacions de l’edifici principal, les instal·lacions de l’@UdAndorra romandran tancades durant la jornada d’aquest dimecres. Disculpeu les molèsties — Universitat d'Andorra (@UdAndorra) November 9, 2022

El despatx local de la Policia a Sant Julià, situat a l’avinguda Francesc Cairat, romandrà tancat de moment a conseqüència de l’incendi al centre cultural.



Si vius a Sant Julià i necessites fer alguna gestió relacionada amb la Policia, et pots adreçar al despatx Central. pic.twitter.com/ZxKMP6UE1L — Policia Andorra (@andorra_policia) November 9, 2022

Ens veiem obligats a posposar l’espectacle “MICROCOSMOS dansant l’imaginari de Sergi Mas” degut a l’incendi que ha sofert el Centre cultural i de congressos lauredià.

Ben aviat us informarem de la nova data.#passiselquepassiqueensenxampiballant @comusantjulia pic.twitter.com/SMWXGqziEv — Esbart Laurèdia (@EsbartL) November 9, 2022

El foc que ha malmès dues plantes del centre cultural de Sant Julià aquesta matinada ha obligat a tancar la Universitat pel fum que ha arribat a l'edifici i ha ajornat els actes programats a les instal·lacions lauredianes. L'oficina de la Mútua Elèctrica i el despatx de policia que estan en la part baixa del centre per la banda de l'avinguda Francesc Cairat s'han hagut de tancar ja que no estan operatives per l'aigua que ha caigut de la intervenció dels bombers. La policia recorda que el servei per als lauredians es donarà ara al despatx central d'Escaldes.La Universitat d'Andorra ha informat que tanca durant tota la jornada perquè l'edifici, que està al costat del centre lauredià, s'ha vist afectat pel fum. El centre ha informat que tota l'activitat lectiva presencial queda anul·lada "per motius de seguretat" i ha demanat als estudiants, docents i a tota la comunitat universitària que "s'abstinguin de desplaçar-s'hi". La Universitat preveu reprendre l'activitat demà amb normalitat.L'Auditori Rocafort del centre havia d'acollir avui un acte que formava part del cicle '30 anys de Constitució: Mirant cap al futu' del PS i estava previst la intervenció de la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, i del catedràtic de Ciència i Política i vicerector de la UB, Jordi Matas. El partit ha informat de l'anul·lació de la taula rodona.Una de les activitats que ha queda ajornada és l'espectacle Microcosmos de l'Esbart Lauredià que informarà ben aviat de la nova data per a la representació.