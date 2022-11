Incendi al Centre cultural i de congressos lauredià

Actualitzada 09/11/2022 a les 09:33

Aquesta nit s'ha produït un incendi al Centre de congressos i cultural lauredià. El més important és que no hi ha hagut víctimes personals, tot i que els danys materials han estat importants.



El cònsol major atendrà a la premsa a les 9.30 h a la plaça de la Germandat. pic.twitter.com/8yZbprM3t6 — Comú Sant Julià (@comusantjulia) November 9, 2022

El Centre de congressos i cultural lauredià ha patit danys importants a causa d'un incendi que hauria començat pels volts de les quatre de la matinada. El foc no ha provocat danys personals, segons ha informat el comú de Sant Julià aquest matí a les xarxes socials.Els bombers han treballat durant hores per sufocar les flames i encara hi ha un dispositiu d'agents del cos a les instal·lacions lauredianes que estan revisant les zones afectades amb els perits judicials. Els espais més malmesos per l'incendi han estat el bar i el vestíbul, on segons apunten els primers indicis s'hauria iniciat el foc i després hauria passat al bar, segons ha indicat el responsable de l'establiment que havia agafat la concessió del Bar del Centre fa un mes.El foc ha obligat a suspendre les classes a la Universitat d'Andorra perquè l'edifici s'ha vist afectat pel fum. També hi ha danys al despatx de la Mútua Elèctrica i a les dependències de la policia que estan situades a sota del centre de congressos i que han quedat inundats.