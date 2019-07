El directiu i una mercantil on era majoritari van rebre diners de proveïdors dels camps de futbol, xecs de la federació i per la targeta de crèdit

El secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va rebre de l’entitat sense justificar 645.096 euros amb ingressos que es van fer a nom propi i al de la societat (Concept Temps Lliure S.L.) on té el 51% de les accions i on el seu soci és un dels proveïdors de la FAF. L’aute de processament recull quatre operatives diferents per les quals va rebre els diners dins del període analitzat entre el 2012 i el 2018. Val a destacar, però, que hi ha algunes de les operacions que han estat matisades en les declaracions posteriors a l’aute