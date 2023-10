Bonell afirma que "Govern ha rebut amb les mans obertes" a l'FC Andorra

Actualitzada 07/10/2023 a les 17:49

La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, s'ha pronunciat després de l'enrenou de l'Estadi Nacional i l'amenaça de Gerard Piqué d'endur-se el club fora del país . En declaracions al Diari, la titular del departament ha volgut "lamentar el tuit" de Gerard Piqué perquè "no respon a la realitat", i assegura que "el Govern ha acollit amb les mans obertes a l'FC Andorra i així ho demostra el fet d'haver-los cedit l'Estadi Nacional, una instal·lació que utilitzaven molts clubs del país".Bonell s'ha referit també a les inversions del club a la instal·lació governamental, i ha destacat que "han hagut de fer front a unes inversions d'uns tres milions d'euros [Piqué al seu tuit parla de quatre milions] per les exigències que demana LaLiga", i ha afegit que "Govern també ha invertit en l'FC Andorra amb una subvenció directa de la secretaria d'Estat d'Esports, i també amb Andorra Turisme".Sobre les converses entre les dues parts, la ministra ha destacat que "des que vam jurar el càrrec ens hem reunit en diverses ocasions per buscar solucions per l'any vinent, i també pel futur, que és molt important, però perquè es quedin, ells també tenen la feina de buscar un emplaçament, que ens consta que ho estan treballant". Per últim, Bonell ha explicat que es reuniran properament, i ha afirmat que "és important tenir la reunió perquè ens expliquin quin és el futur i veure de quina manera es pot seguir col·laborant. No és ideal per a ningú, però ells no descarten haver d'anar fora del país de manera temporal fins que tinguin el nou estadi, i esperem que puguin explicar-nos el seu projecte".