Piqué amenaça en marxar i canviar el nom del club

Actualitzada 07/10/2023 a les 14:18

Hem invertit més de 4M d’euros en adequar l’Estadi Nacional perquè @LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal.lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l’any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que… https://t.co/XOkAzaxkk5 — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 7, 2023

El màxim propietari de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha carregat aquest migdia contra Govern per la problemàtica que envolta l'Estadi Nacional. En resposta a la declaració d'aquest matí del secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, Piqué ha piulat que "no ens queda una altra solució que marxar i canviar el nom del club", excusant que "no hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l'any que ve".L'exblaugrana lamenta que "hem invertit més de 4 milions d'euros en adequar l'Estadi Nacional perquè LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora", afegint "gràcies per expulsar-nos del país". "Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional", conclou Piqué.