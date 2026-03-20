La Universitat d'Andorra presenta un estudi sobre el Marc Europeu de Referència per a les Llengües
La sessió conduïda per la doctoranda Laura Navarro ha proposat una mirada crítica sobre l’impacte del model en l’educació
L’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest divendres una nova sessió de les Píndoles de recerca, amb la participació de la doctoranda Laura Navarro, que ha presentat un estudi sobre el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). La recerca analitza com aquest model influeix en l’ensenyament de llengües i en la formació de la ciutadania a Europa.
El treball posa en relleu una paradoxa entre el discurs humanista del MCER i la seva aplicació pràctica, ja que, tot i promoure valors com el plurilingüisme i la democràcia, el sistema basat en nivells i competències tendeix a estandarditzar l’aprenentatge.
