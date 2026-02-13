ESTUDI PROSPECTIU EN NUTRICIÓ
La dieta mediterrània i l’efecte en el càncer de mama, a l’UdA
La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir ahir una nova sessió de les Píndoles de recerca centrada en el projecte MeDiBREAST, que analitza l’impacte de la dieta mediterrània en dones amb càncer de mama. La doctora Cristina Royo-Cebrecos, adjunta de medicina interna de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, va presentar aquest estudi prospectiu, que vol determinar si una intervenció nutricional personalitzada pot modificar la microbiota intestinal i el perfil metabolòmic i si aquests canvis influeixen en la toxicitat del tractament oncològic. El projecte també avaluarà la relació amb la fatiga, la inflamació, la composició corporal i la qualitat de vida. Les 25 participants rebran assessorament individualitzat durant sis mesos, amb controls periòdics. Impulsat pel SAAS amb el suport de l’hospital Clínic, s’iniciarà a l’abril i reforça l’aposta investigadora de l’UdA i del nou IURS.