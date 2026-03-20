L'EXEMPLE D'ESPANYA I FRANÇA
Segués i Vela creuen que es tornarà a topar amb l’Església per l’eutanàsia
Les conselleres veuen el mateix “dilema moral” que a despenalitzar l’avortament
La presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, i la presidenta del grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, coincideixen que el Principat podria tornar a topar en el futur amb l’Església i la figura del Copríncep episcopal si surt a la palestra pública la voluntat de tirar endavant un altre avenç social en drets que xoca amb un dels principis fonamentals de la doctrina catòlica: la protecció de la vida. Aquest dret, el de l’eutanàsia –o mort digna–, seguiria l’empremta de la despenalització de la dona en l’avortament, el text de la qual el Govern espera que arribi al Consell General abans de l’estiu, en consens amb la Santa Seu, tal com va dir la setmana passada el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró.
“El debat ara és amb l’avortament, però demà serà l’eutanàsia”, diu Vela
En sengles converses amb el Diari, Segués va assenyalar que tant el dret a l’avortament –i l’extensió que es negocia ara a través de la despenalització de la dona– com el dret a l’eutanàsia pengen del “mateix dilema moral” per a l’Església catòlica.
A Espanya ja és legal i a França la llei es va refermar el febrer passat
“Són debats propis de societats modernes. I, per tant, potser un dia haurem de fer l’exercici, si més no, de tenir el debat i d’estudiar què passa”, va explicar la número dos de Concòrdia en una conversa amb el Diari. Segués va assenyalar que des de la formació tenen “clar” que s’ha de començar a entendre quin seria l’impacte si es produeix “una crisi institucional derivada de l’accés a aquest dret particular”.
Vela, per la seva banda, considera que el debat en l’actualitat gira al voltant de l’avortament, “però demà serà l’eutanàsia”. Defensa que la societat avança a un ritme diferent que el Vaticà. “La societat cada cop ens posa damunt de la taula necessitats i drets i, per tant, com a polítics, tenim l’obligació de donar-li una resposta amb les majors garanties possibles”, al·lega.
Els casos dels dos països veïns condueixen cap al mateix camí. A Espanya, l’eutanàsia és legal des del juny del 2021 i es permet a majors d’edat amb malalties greus, incurables o patiments crònics i impossibilitants sol·licitar ajut mèdic per morir, mentre que a França, l’Assemblea Nacional va aprovar el maig del 2025, i va refermar el febrer del 2026, una llei per legalitzar en el marc constitucional l’eutànasia per a pacients amb malalties incurables i dolors insuportables. Potser és qüestió de temps que la carpeta planegi per dins de les fronteres del Principat.