Presidenta del grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS)
Susanna Vela: “A Andorra cal la ideologia del PS. Volem créixer,
Vela reivindica el paper al país del partit, al qual li augura renovació per al futur, i defensa les aliances amb concòrdia tot i les diferències a Europa
Susanna Vela (Escaldes-Engordany, 1966) encara, com la legislatura, el darrer tram de la seva dilatada vida política. Aposta per la continuïtat de Pere Baró al capdavant al partit i per pactes amb forces progressistes i remarca que el PS anirà amb les seves sigles a les llistes nacionals de cara als comicis del 2027.
Ha patit el PS un salt de vots a Concòrdia?
No crec que Concòrdia s’hagi endut la part del vot de l’esquerra ni del PS. Continuem treballant amb aquests valors ideals de la justícia, l’equitat i de fer d’aquest país un lloc on la gent pugui viure dignament.
Té el PS encaix en el panorama polític actual?
Andorra continua necessitant aquesta línia ideològica i crec que el PS durant aquesta legislatura ha demostrat les polítiques d’esquerra que vol fer.
El PS buscarà coalicions a la llista nacional de cara als comicis del 2027?
La llista es configurarà amb persones del partit, evidentment amb independents que recullen els nostres principis polítics i ideològics, però sota les sigles del PS. A les llistes territorials buscarem pactes amb totes aquelles forces progressistes, no vol dir que hagin de ser totes d’esquerres, però sí progressistes.
Tem la desaparició de la representació del grup parlamentari?
No crec que ho estiguem fent tan rematadament malament com perquè la ciutadania no continuï creient en el projecte. La voluntat és créixer, no pas desaparèixer.
El candidat serà Pere Baró? Vostè ja es retira.
Al PS hi ha un procés de primàries i, de moment, l’única persona que ha manifestat el seu interès de tirar endavant el projecte és en Pere Baró, que actualment presideix el partit. Jo ja em retiro, porto des dels 27 anys en política. Li toca a la gent jove, se’ls ha de donar l’oportunitat. És gent que està molt formada i molt implicada, i els hem d’ajudar els que tenim més experiència.
Un altre que deixarà la política és Xavier Espot. Com queda DA?
És un projecte esgotat. És una amalgama de gent conservadora, liberal, també més progressista, però sense una ideologia clara. Es va configurar per anar en contra d’un partit, el PS, per tant, s’està descomponent i, en aquest context, tothom torna a l’origen. Ens preocupa que ara pot haver-hi una deriva cap a partits molt més de dreta.
Seran 16 anys al poder.
Tant temps no és sa ni recomanable. A política ha d’haver-hi una alternança que ha d’anar acompanyada dels diferents moments i contextos econòmics i socials d’un país. No hi ha ningú més capaç de governar? Penso que al Comú d’Andorra la Vella es pot veure que hi ha una altra manera de treballar i que, per tant, som capaços de tirar endavant els projectes que ens hem marcat.
Una carpeta que sembla que quedarà oberta és la del referèndum per Europa, on PS i DA advoquen pel ‘sí’.
Ens sobta que no es faci aquesta legislatura perquè així ho hem manifestat el pacte d’estat, que és que, un cop l’acord se signi i se sàpiga la seva naturalesa jurídica, s’ha d’organitzar el referèndum. No sé si ha de ser molt lluny o molt a prop d’unes eleccions generals, però el referèndum no pot ser plebiscitari a DA. Si fos Espot, m’agradaria acabar el mandat amb la feina feta.
Creu que Concòrdia hi accedirà?
S’ha d’intentar arribar a un punt d’equilibri, crec que s’aproparan al final perquè no hi ha més solucions. No es pot renegociar, sense el marc de treball que és aquest acord d’associació serà molt difícil tirar endavant determinades polítiques.
Ells insisteixen que es podrà renegociar.
Ells van dir que es podia tornar a renegociar i se’ls ha dit que això no es renegocia, no m’imagino aquest escenari, per tant, vull ser positiva i optimista. La necessitat de créixer, modernitzar-nos i donar un futur als joves la tenim nosaltres, no Europa, no ens n’oblidem.
És incongruent per al PS aliar-se amb un partit com Concòrdia que no vol acord?
Hi ha molts altres temes que ens apropen, com el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat mediambiental, la transformació social, la igualtat o l’accés als serveis per a tothom. L’acord d’associació és un instrument que ens pot permetre desenvolupar totes aquestes polítiques que sí que compartim i que, si no, difícilment es podran materialitzar.
Una altra patata calenta és la reforma de les pensions. Com veu un model mixt en què la branca pública es complementi amb capitalització privada?
Defensem un sistema públic de pensions, res de sistemes mixtos. Pensem que és un sistema que es pot millorar, és possible, però amb el que no estem d’acord és amb un sistema mixt de capitalització perquè vol dir desmantellar un sistema públic.
Com valora aquesta voluntat de consens parlamentari de DA amb aquest tema?
Entenem que una reforma de pensions ha de ser la més consensuada políticament parlant. Tenim el precedent de l’any 2008, quan es va discutir una reforma de pensions i es va fer un molt bon treball entre partits d’ideologies molt diferents. Evidentment, els hem dit als companys que no ens trobaran reduint drets quan pensem que tenim un sistema que encara pot proporcionar més beneficis: No farem més retallades.