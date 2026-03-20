Predisposició tot i estar en fase “avançada”
El teixit associatiu es pregunta per què la proposta del Govern arriba ara, amb el text negociat
Les entitats i associacions convidades pel cap de Govern, Xavier Espot, per formar part del Pacte d’Estat per a l’acord d’associació “com a membres de ple dret” van valorar positivament ahir l’anunci, tot i posar sobre la taula que arriba tard, en un moment en què “el text ja està avançat i no és pot moure ni una coma”.
La decisió del Pacte d’Estat expressada dimecres en què s’anunciava la integració de la Confederació Empresarial (CEA), l’Empresa Familiar (EFA) i la Cambra de Comerç, a més de fer extensible la invitació a la Unió Sindical (USdA) i al Consell de Col·legis Professionals, s’ha rebut amb les mans obertes per part de les entitats. Tot i l’existència de posicions contraposades vers l’acord d’associació, la possibilitat de formar part de les reunions es percep com a positiva, encara que amb crítiques sobre la utilitat en un moment en què les conclusions sobre el text definitiu ja es troben sobre la taula a Brussel·les.
Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA, va assegurar que la Unió Sindical “no té cap problema a entrar sempre que sigui per aportar i no per fer bonic”. Ubach va ser clar en afirmar que l’USdA “vol ser proactiva i no tan sols volem que se’ns informi, volem que se’ns tingui en compte. Si la invitació és de cara a la galeria, no hi estarem”. Tot i la predisposició, Ubach va ser crític amb el Pacte d’Estat, dubtant sobre quin serà el paper de les entitats “en aquests moments, quan el text ja està avançat i no es pot moure ni una coma”, i posant sobre la taula per què aquesta invitació no hi va ser abans. El secretari de l’USdA va etzibar que aquest “no és el pacte de Demòcrates per Andorra i els seus socis amb Europa, és el pacte de tot Andorra i se’ns hauria d’haver convidat abans”. Per l’USdA, la condició principal per adherir-se al Pacte d’Estat és que se celebri el referèndum “abans de signar res”. Sobre l’acord, Ubach va valorar-lo de forma positiva tot i assegurar que “potser aquest no és el millor”, destacant “l’opacitat” al voltant de les negociacions i aclarint que la comunicació sobre la qüestió “no s’ha pogut fer pitjor”.
Sílvia Estrada, presidenta del Consell de Col·legis Professionals, va explicar que l’entitat encara no ha rebut una invitació formal i que resta en espera que els ho comuniquin. Estrada va afirmar que, tot i que el Consell s’ha mostrat “molt crític amb l’acord”, quan la convocatòria del Pacte d’Estat arribi, la predisposició serà bona per afegir-se a les reunions malgrat que “estem en una fase ja molt avançada i hi hauríem d’anar a escoltar”. Sobre l’acord d’associació, el Consell de Col·legis Professionals manté la negativa perquè “podria comportar una arribada molt gran de gent i hi ha col·lectius que, si ja es veuen saturats, encara ho estarien més”.
Com a tal, la invitació ja ha estat remesa a la CEA, l’EFA i la Cambra de Comerç. Segons va avançar la CEA, ahir, el secretari d’Estat per les Relacions amb Europa, Landry Riba, va comunicar els detalls sobre com es produiria la integració seguint la línia del que ja va anunciar Espot, és a dir, “com a membres de ple dret” del Pacte d’Estat. La setmana que ve, les tres entitats hauran de valorar de forma conjunta la proposta en una reunió.
Les tres entitats coincideixen, fa temps, a defensar que l’acord pot representar una oportunitat per al futur del país, especialment en termes d’obertura econòmica i accés al mercat europeu, tot i insistir que aquest suport no és incondicional i que cal assegurar que el text final no generi desequilibris en sectors clau.
La CEA s’ha posicionat amb un “sí exigent”, remarcant la necessitat d’analitzar amb detall els impactes sectorials i d’evitar una càrrega normativa excessiva que pugui dificultar la competitivitat de les empreses, defensant un enfocament que permeti aprofitar els avantatges de l’acord sense comprometre el teixit empresarial. Per la seva banda, l’EFA posa l’accent en la seguretat jurídica i en la necessitat que els beneficis siguin tangibles, especialment per a les empreses familiars, que constitueixen una part rellevant del model econòmic del país, i advocant per un acord que aporti estabilitat i oportunitats reals. La Cambra de Comerç, en paral·lel, ha adoptat un rol actiu en la divulgació de l’acord i en l’acompanyament del teixit empresarial.