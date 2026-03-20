ESTADÍSTICA
Les vendes del comerç al detall cauen un 4,4% al gener
L’índex de vendes del comerç al detall (IVCD) va registrar el gener del 2026 una caiguda interanual del 4,4%, amb un comportament desigual segons sectors. El descens més destacat es dona en els carburants, que baixen un 12,4% en valor, influïts per la moderació del preu del petroli. També retrocedeix l’alimentació, amb una davallada del 5,8%, mentre que la resta de productes creix lleugerament un 1,1%.
En comparació amb el desembre, les vendes totals disminueixen un 5% en termes nominals. Si s’elimina l’efecte dels preus, la caiguda interanual s’accentua fins al 6,5%.
Pel que fa a l’ocupació, el sector registra un descens del 4,7% respecte a fa un any i del 2,5% en relació amb el mes anterior. Les dones representen el 61% de la plantilla i guanyen pes, mentre que l’ocupació masculina disminueix. La majoria dels treballadors tenen jornada completa.