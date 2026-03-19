Les vendes a les grans superfícies creixen un 3,8% al gener impulsades pels productes no alimentaris
Les dones representen el 63,4% de l'ocupació total del sector
Les vendes a les grans superfícies comercials han augmentat un 3,8% el gener del 2026 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, segons les dades del departament d’Estadística. L’increment es deu principalment al bon comportament dels productes no alimentaris.
Per categories, les vendes d’alimentació han crescut un 1,7%, mentre que la resta de productes han registrat un augment més destacat del 6,2%, fet que explica l’evolució positiva global del sector.
Si s’analitzen les dades a preus constants, és a dir, descomptant l’efecte de la inflació, l’increment és més moderat, amb una pujada de l’1,4%. En aquest cas, les vendes d’alimentació presenten una lleugera caiguda del 0,1%, mentre que els productes no alimentaris continuen a l’alça amb un increment del 4,1%.
En comparació amb el mes anterior, però, les vendes experimenten una forta caiguda del 32,2%, un descens habitual després del pic de consum registrat durant el període de Nadal.
Pel que fa a l’ocupació, el nombre de treballadors a les grans superfícies es manté pràcticament estable, amb un lleuger increment del 0,1% en termes interanuals. La major part del personal són dones, que representen el 63,4% del total, i el 91,1% dels treballadors tenen contractes a jornada completa.