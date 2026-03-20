ASSEMBLEA DEL SECTOR DEL TAXI
Els taxistes defensen que l’expulsió dels rebels s’ajusta a la legalitat
L’advocat de les associacions afirma que els quatre apartats “contradiuen els estatuts”
L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), a través del representant legal, van defensar l’endemà de l’assemblea que l’expulsió dels quatre taxistes que col·laboren amb Uber es va fer “conforme als estatuts” i amb totes les garanties. “Els quatre expulsats que facin el que els doni la gana, però han contradit els estatuts”, va declarar l’advocat. Va argumentar que la normativa interna de les associacions és clara i impedeix treballar amb més d’una centraleta. “Si col·laboren amb Uber ja estan contradient els estatuts”, va afirmar, tot incidint que es tracta d’una infracció recollida a l’article 11, considerada greu i sancionada amb l’expulsió directa. Va subratllar que els afectats van tenir l’oportunitat de defensar-se abans de la decisió adoptada en assemblea. “A més, van tenir el dret a fer al·legacions i no ho van fer”, va dir, reforçant la idea que el procediment es va ajustar a les normes establertes.
NACIONAL
Pedro García
L’advocat desmenteix coaccions a taxistes per treballar amb cityxerpa
Pel que fa a les acusacions dels quatre taxistes, que denunciaven una vulneració de drets i mala praxi, el lletrat les va rebutjar frontalment. “Ells diuen que s’han vulnerat els seus drets i això no és veritat”, va assegurar, tot recordant que l’ATA és “una associació de treballadors” i no una entitat amb ànim de lucre. L’expulsió encara no és ferma i els xofers afectats disposaran de quinze dies per presentar un recurs davant un comitè d’apel·lació. Tot i això, va deixar clar el seu posicionament sobre aquest escenari: “Aquesta votació de l’assemblea està subjecta a recurs, però puc avançar que un comitè no pot anar en contra de l’assemblea.”
Va remarcar que els conductors afectats “tenien la llibertat de continuar amb taxi o unir-se a Uber”, però va insistir que “les dues coses no es poden fer” dins del marc associatiu actual. Amb aquestes afirmacions, va defensar que la decisió presa en assemblea respon a la necessitat de preservar el funcionament intern i la coherència del sector. També va voler desmentir altres crítiques sorgides de l’acord d’associació exclusiu amb CityXerpa. Va afirmar que “és fals” que s’hagués omès informació sobre l’acord amb CityXerpa o que s’haguessin produït coaccions a taxistes. Alhora, va advertir que “Uber és un perill per a la unificació del taxi” i va lamentar el clima de tensió interna, amb diverses mocions de censura per part dels afectats al president en els darrers mesos.