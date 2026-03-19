Els taxistes expulsen quatre conductors que col·laboren amb Uber
Després de la reunió, els xofers suspesos ja no van poder operar amb el servei de taxi
L’Associació de Taxistes Andorrans (ATA) va acordar ahir, en assemblea, l’expulsió de quatre conductors que col·laboren amb Uber i que, després de la reunió, ja no van poder operar amb la centraleta que utilitza el servei del taxi.
L’expulsió dels quatre taxistes rebels que realitzen treballs amb Uber és una realitat des d’ahir a la tarda, quan l’ATA va formalitzar-ne la suspensió definitiva. Segons fonts internes, l’assemblea va comptar amb una vintena de taxistes que portaven delegacions de vot i va finalitzar amb l’exclusió de la centraleta actual dels conductors, que ja no poden realitzar el servei de taxi. En declaracions al Diari, un dels quatre conductors va assegurar que, amb aquesta decisió, “quatre famílies es queden sense treballar”, apuntant una vulneració de la normativa interna per part dels membres de l’associació i motius de discriminació per col·laborar amb Uber.
El conflicte, que va assegurar que “només ha fet que començar”, s’elevarà a la Batllia, ja que, segons va explicar, vulnera la Constitució i la Llei del servei del taxi. També va advertir que el tall del servei es va realitzar “sense notificació per carta ni recurs d’empara”, fent referència que els conductors que han ratificat l’acord amb CityXerpa estan incorrent en una il·legalitat signant un contracte d’exclusivitat amb una VTC. Tot i l’expulsió, el conductor consultat va assegurar que tant ell com els altres tres companys sancionats “no estem en contra de la unificació”, tot i mostrar-se reticents amb l’aliança amb CityXerpa.
