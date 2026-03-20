Un conductor drogat i sense permís provoca un accident a una turborotonda
La policia ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol aquesta setmana
Un home de 52 anys ha estat detingut aquesta setmana per conduir sota els efectes de les drogues i amb el permís retirat. El conductor va provocar un accident de danys materials, al topar amb un altre vehicle, a la turborotonda de Prada Casadet. Quan els agents es van personar al lloc dels fets, van comprovar que l'home conduïa sota els efectes de les drogues i sense permís, motiu pel qual el van arrestar per un presumpte delicte contra la funció pública i contra la seguretat col·lectiva.
Arrestat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,86
La policia ha detingut un conductor amb un positiu d'alcoholèmia d'1,86 i en possessió de 0,9 grams de cocaïna i 2,3 d'haixix aquesta setmana. L'home va quedar arrestat per dos delictes contra la seguretat col·lectiva, ja que es va negar a sotmetre's a la prova de tòxics.
Els agents de seguretat han detingut tres persones més per conduïr sota els efectes de l'alcohol. Un d'aquests va ser arran d'un accident de danys materials a la carretera General 2, a l'altura de Soldeu. Quan els agents van fer-li la prova, el conductor va donar una taxa d'1,94. Als altres dos detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol se'ls va aturar en diferents controls a la xarxa viària.
Controlat amb 0,5 grams de cocaïna i la ITV caducada
La policia ha controlat un altre conductor, de 39 anys, amb 0,5 grams de cocaïna que també va refusar fer-se les proves de tòxics i alcoholèmia. Per aquest motiu, a més de per la possessió de drogues, se’l va arrestar per un delicte contra la seguretat col·lectiva. L'home circulava amb el permís de conduir i l’ITV caducades.
Els agents també han detingut dos homes per conduir amb el permís suspès. Un d’ells, de 30 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de Justícia quan un policia fora de servei el va veure conduir i el va reconèixer sabent que tenia una privació del carnet per part de la Batllia.
Detingut amb 0,65 grams de cocaïna a la frontera
Un turista de 28 anys ha estat arrestat amb 0,65 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer, mentre que la policia també n'ha detingut un altre de 23 anys a la frontera franco-andorrana amb 0,3 grams de cocaïna i 0,55 grams d'haixix.
