Successos

Un conductor drogat i sense permís provoca un accident a una turborotonda

La policia ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol aquesta setmana

Indicació de la turborotonda de Prada Casadet a Andorra la Vella.D.M.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un home de 52 anys ha estat detingut aquesta setmana per conduir sota els efectes de les drogues i amb el permís retirat. El conductor va provocar un accident de danys materials, al topar amb un altre vehicle, a la turborotonda de Prada Casadet. Quan els agents es van personar al lloc dels fets, van comprovar que l'home conduïa sota els efectes de les drogues i sense permís, motiu pel qual el van arrestar per un presumpte delicte contra la funció pública i contra la seguretat col·lectiva.

Arrestat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,86

La policia ha detingut un conductor amb un positiu d'alcoholèmia d'1,86 i en possessió de 0,9 grams de cocaïna i 2,3 d'haixix aquesta setmana. L'home va quedar arrestat per dos delictes contra la seguretat col·lectiva, ja que es va negar a sotmetre's a la prova de tòxics. 

Els agents de seguretat han detingut tres persones més per conduïr sota els efectes de l'alcohol. Un d'aquests va ser arran d'un accident de danys materials a la carretera General 2, a l'altura de Soldeu. Quan els agents van fer-li la prova, el conductor va donar una taxa d'1,94. Als altres dos detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol se'ls va aturar en diferents controls a la xarxa viària. 

Controlat amb 0,5 grams de cocaïna i la ITV caducada

La policia ha controlat un altre conductor, de 39 anys, amb 0,5 grams de cocaïna que també va refusar fer-se les proves de tòxics i alcoholèmia. Per aquest motiu, a més de per la possessió de drogues, se’l va arrestar per un delicte contra la seguretat col·lectiva. L'home circulava amb el permís de conduir i l’ITV caducades.

Els agents també han detingut dos homes per conduir amb el permís suspès. Un d’ells, de 30 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de Justícia quan un policia fora de servei el va veure conduir i el va reconèixer sabent que tenia una privació del carnet per part de la Batllia.

Detingut amb 0,65 grams de cocaïna a la frontera

Un turista de 28 anys ha estat arrestat amb 0,65 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer, mentre que la policia també n'ha detingut un altre de 23 anys a la frontera franco-andorrana amb 0,3 grams de cocaïna i 0,55 grams d'haixix.

