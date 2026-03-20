Successos
La conductora de l'accident a Arinsal va marcar 2,13 d'alcoholèmia
La dona tenia una privació del permís de conduir durant unes hores al dia i circulava fora de l'horari permès per la Batllia
La conductora que va patir un accident de danys materials la matinada de dimecres a Arinsal va marcar una taxa de 2,13 d'alcoholèmia. La dona, a més, tenia una privació del permís de conduir durant unes hores al dia i circulava fora de l'horari permès per la Batllia. La conductora es va encastar contra una barrera de protecció a la General 5 a Arinsal i quan els agents van comprovar que tenia el permís retirat durant la nit i conduïa sota els efectes de l'alcohol, la van detenir per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva i contra l'administració de la Justícia.