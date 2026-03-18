Successos
Detinguda per conduir amb el permís retirat després de tenir un accident a la Massana
Els fets han passat poc abans de les tres de la matinada
La policia ha detingut aquesta matinada una dona per conduir amb el permís de circulació retirat a la Massana. La conductora ha patit un accident de danys materials poc abans de les tres de la matinada i el servei de circulació comunal ha avisat a la policia, que una vegada ha fet les comprovacions pertinents, ha vist que la dona tenia el permís retirat, motiu pel qual se l'ha detinguda.