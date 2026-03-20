Esmenes normes àmbit penitenciari i penal
Concòrdia proposa limitar els tractaments mèdics forçosos a la presó
El grup vol simplificar procediments, reforçar garanties i preservar mesures de reinserció
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una desena d’esmenes al Projecte de llei de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal amb l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica i introduir una regulació més garantista dels tractaments mèdics als interns. En aquest sentit, proposa limitar l’assistència mèdica obligatòria als casos en què no es pugui conèixer la voluntat de la persona o hi hagi risc per a la vida, la salut o tercers, després que informes externs hagin alertat de "possibles situacions de sobremedicació".
El grup també planteja millores tècniques per agilitzar els procediments en un context marcat pel “coll d’ampolla” de la justícia, com eliminar l’obligació que l’instructor justifiqui immediatament la denegació de proves que no poden ser recorregudes fins al final del procés.
Concòrdia també defensa mantenir eines orientades a la reinserció, com la pena d’arrest en determinats delictes, i proposa que la nova normativa es pugui aplicar als procediments en curs si és més favorable per a la persona afectada, evitant així que quedin subjectes automàticament a una legislació anterior.
NACIONAL
Redacció