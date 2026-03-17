ESMENES
El PS demana que els terminis de presó preventiva siguin més breus
El PS ha presentat 22 esmenes al projecte de modificació del Codi de procediment penal, entre les quals destaca la proposta de reduir els terminis de presó preventiva o d’arrest preventiu. En concret, planteja que en el cas dels delictes menors el termini màxim de presó preventiva passi dels sis mesos actuals a dos mesos, mentre que per als delictes majors el període sigui de sis mesos a partir de la notificació de l’aute de conclusió, en lloc dels 12 mesos que permet actualment la normativa.