El Sipaag expressa una "indignació absoluta" amb el Govern per la classificació dels funcionaris
El sindicat critica que només es revisin els casos judicialitzats i alerta que ja hi ha més de 60 sol·licituds de reclassificació
El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) ha expressat la seva “indignació i disconformitat absoluta” amb les declaracions del ministre de Funció Pública, que va afirmar que el Govern només revisarà la classificació dels tres treballadors que han recorregut a la justícia.
Revisió ‘restringida’ dels llocs de feina
Dolors Moreno
En un comunicat, el sindicat considera que aquest plantejament transmet un missatge “arriscat”, ja que dona a entendre que els empleats públics només poden obtenir justícia si judicialitzen els conflictes. Segons el Sipaag, aquesta situació vulnera el principi d’igualtat i de confiança en l’administració.
L’organització sindical defensa que l’error en el procés de classificació és responsabilitat del Govern i no dels treballadors. En aquest sentit, recorda que les sentències de la Batllia apunten a irregularitats en el procediment, com la delegació de competències a una empresa privada i l’omissió del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió (CTOG), així com el no desplegament reglamentari previ exigit per la llei.
El Sipaag també denuncia que la postura de l’executiu pot generar una “administració de dues velocitats”, en què només els treballadors amb recursos per recórrer a la via judicial poden veure reconeguts els seus drets. A més, alerta que aquesta situació pot provocar un increment de litigis i tensar el sistema judicial.
En paral·lel, el sindicat ha informat que ja hi ha més de 60 treballadors que han presentat sol·licituds de reclassificació amb l’assessorament dels seus serveis jurídics, i adverteix que aquesta xifra continuarà augmentant si no es dona una solució global.
Finalment, el Sipaag reclama transparència en el procés i exigeix que es publiquin les graelles de puntuació i que el CTOG pugui exercir plenament les seves funcions. El sindicat insisteix que l’objectiu és garantir criteris homogenis i evitar greuges comparatius entre llocs de treball amb funcions similars.