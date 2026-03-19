CONSELL DE MINISTRES
Revisió ‘restringida’ dels llocs de feina
Govern manté que la reclassificació només està oberta als tres funcionaris que van denunciar
El consell de ministres va aprovar ahir quatre reglaments que afecten els treballadors de l’administració, un dels quals el que regula el sistema de classificació dels llocs de treball, després que la Batllia –previ recurs de funcionaris afectats– dictaminés que el Govern havia procedit de manera irregular perquè va fer el procediment sense sustentar-lo en una normativa expressa. Per al Sindicat de Treballadors de l’Administració General (Sipaag), la justícia obliga l’executiu a tornar a l’inici i ja ha instat tots els funcionaris que no estiguin d’acord amb la classificació que se’ls va fer a reclamar-ne la revisió. El ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va tancar la porta: “El procediment està obert a aquelles persones que van fer un recurs a la Batllia.” Per tant, no serà una reavaluació generalitzada, sinó circumscrita als tres funcionaris que, en desacord amb els resultats de la seva classificació, van acudir a la justícia.
Rossell, que va comparèixer en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va defensar que fan un compliment estricte de la sentència judicial, que no qüestiona el contingut estricte del procediment que es va seguir (aprovat pel Govern el 2024), sinó el fet que no estigués plasmat en un reglament. I per això la normativa aprovada i que entrarà en vigor un cop es publiqui al BOPA resol el defecte de forma, però recollint el procediment que ja es va seguir i que el ministre va defensar: “La sentència no entra en els resultats ni els criteris de valoració.” Un procediment que va comptar amb una empresa externa i, en aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, va afegir-hi que “el Govern es pot fer asssessorar” i que malgrat l’absència d’un reglament hi havia una ordre ministerial.
A banda del reglament de classificació de llocs de treball, el consell de ministres va avalar tres normatives més o modificacions d’algunes ja existents. D’aquestes darreres hi ha la de l’avaluació de l’acompliment (AvAc), que es torna a posar en marxa aquest any i que culminarà amb una prima no consolidable després del cicle de dos anys. Un dels canvis és que hi podran participar tots els funcionaris que hagin superat el període de prova (no caldrà una antiguitat mínima d’un any) i, d’altra banda, la simplificació del procés: només hi haurà un cicle d’avaluació i els objectius a assolir es dividiran en individuals i col·lectius.
El Govern també va validar el reglament de la bossa d’interins que estableix que un treballador no haurà de tornar a superar un procés de selecció si ja ha cobert amb anterioritat una plaça temporal i se li torna a proposar una feina, per exemple en el cas de guies culturals o empleats del COEX. I el darrer canvi normatiu és que els representants sindicals al comitè tècnic d’organització i gestió tindran veu i vot.
Més
Redacció