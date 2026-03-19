Rebutjada la proposta d'Andorra Endavant d'un conveni pel malbaratament alimentari
Els grups parlamentaris la consideren inecessària "perquè la llei ja la contempla i només provocaria duplicitats"
La consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha defensat una proposta d’acord per impulsar un conveni amb grans superfícies d’Andorra per reduir el malbaratament alimentari i abaratir la cistella de la compra, amb lineals de productes a punt de caducar, incentius fiscals i mecanismes de control. La iniciativa ha topat amb el rebuig dels grups parlamentaris que la consideren innecessària "perquè la llei ja la contempla i només provocaria duplicitats".
La consellera socialdemòcrata Laia Moliné ha assegurat que la mesura "és redundant" perquè la Llei 25/2022 d’economia circular i el seu desplegament reglamentari ja obliguen a habilitar aquests espais i preveuen incentius i controls. "El que cal no és obrir nous estudis ni duplicar instruments, sinó aplicar la normativa existent i supervisar-ne el compliment", ha afirmat. En la mateixa línia, la consellera de Concòrdia, Maria Àngels Aché, tot i destacar que a Andorra es llencen uns 18 quilos d’aliments per persona a l’any, ha defensat que cal prioritzar l’aplicació efectiva de la llei i ha anunciat l’abstenció del seu grup.
La consellera Maria Martisella del grup Demòcrata també ha qüestionat la proposta, recordant que la mateixa cambra va aprovar el 2022 la llei d’economia circular amb el suport d’Andorra Endavant. Martisella ha retret que totes les mesures plantejades —lineals específics, incentius, controls i informes— ja estan recollides i desplegades normativament.
Martisella també ha subratllat que el Govern d'Andorra ja ha impulsat ajuts i diagnòstics sobre el malbaratament i ha insistit que, si es detecten mancances, "la via adequada és una modificació legal i no una proposta que duplica instruments existents".
