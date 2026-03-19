Aprovat el conveni d'entesa entre Andorra i França en matèria d'educació
El Consell General ha aprovat aquest dijous la ratificació del nou acord entre els governs dels dos països en l’àmbit de l’ensenyament, sense cap esmena al text
El Consell General ha aprovat aquest dijous la ratificació del nou conveni entre el Govern d’Andorra i el Govern de França en l’àmbit de l’ensenyament, sense cap esmena al text, que havia estat publicat prèviament al butlletí oficial. Es tracta del quart acord bilateral en matèria educativa des de l’aprovació de la Constitució del 1993.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha defensat el text davant la cambra destacant la continuïtat d’una col·laboració "de llarga durada i amb vocació estructurant" entre ambdós països. Segons ha recordat, la presència del sistema educatiu francès a Andorra es remunta a inicis del segle XX i ha estat clau en la configuració del model educatiu plural del país.
Baró ha subratllat que aquest nou conveni consolida i projecta cap al futur el paper de l’ensenyament francès dins l’estructura educativa andorrana, juntament amb els altres sistemes existents. En aquest sentit, ha citat paraules del copríncep francès, Emmanuel Macron, que en el seu missatge de Meritxell del 2024 va posar en valor la riquesa d’un model educatiu divers, públic i gratuït.
El conveni estableix com a objectius principals la formació de joves competents i amb valors, amb especial èmfasi en la sostenibilitat, la inclusió, la igualtat de gènere i la lluita contra l’assetjament escolar. També reforça la cooperació en àmbits com la diversitat cultural i lingüística.
Un dels punts destacats de l’acord és el reforç del compromís financer d’Andorra en el funcionament i equipament del sistema educatiu francès. En aquest marc, es preveu la renovació i modernització del Lycée Comte de Foix, un projecte que ja ha iniciat els primers treballs preparatoris i que es desenvoluparà durant els pròxims vuit anys.
NACIONAL
13,5 milions destinats a remodelar el Lycée
Redacció
Tot i l’aprovació parlamentària a Andorra, el conveni encara haurà de completar la tramitació corresponent a França abans d’entrar en vigor definitivament. Baró ha conclòs que la ratificació d’aquest acord no només reforça la cooperació educativa amb França, sinó que també reafirma el compromís d’Andorra amb el seu model institucional, el coprincipat i la seva tradició de relacions estretes amb els països veïns.
"Es tracta també de reforçar la cooperació bilateral amb França en un marc estable, transparent i sostenible i, en especial, donar resposta a la petició de l'autoritat educativa francesa de repartir de forma més equilibrada les càrregues financeres", ha assegurat la presidenta del grup parlamentari Socialdemocrata, Susana Vela, tot referint que cal remarcar "les millores en la governança i pedagògics fruit del treball de la comissió mixta". En la amteixa linia, la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha agrait la facilitat del minsitre davant les porpostels del grup. "Nosaltres vam posar sobre la taula temes i vostè posa fil a l'agulla per solucionar els problemes i s'agraeix des de l'oposició, perquè l'oposició el que vol són resultats", ha defensat.