ECONOMIA
El PS planteja assegurar el futur de les pensions mitjançant impostos
Des del grup parlamentari apunten que hi ha marge fiscal per reforçar el model
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va subratllar ahir la necessitat de reformar el sistema públic de pensions per garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini. “És una decisió política i nosaltres considerem que és factible. Disposem d’un sistema que encara està en fase de consolidació i podem plantejar reformes sense trencar-lo”, va afirmar. Una de les possibles reformes passaria per utilitzar impostos de manera més eficient. Vela va subratllar que “hi ha molts sectors econòmics que actualment no en paguen i, per tant, no contribueixen plenament a la riquesa del país, fet que encara deixa un marge addicional”.
En ser preguntada sobre si hi hauria una reforma durant aquesta legislatura, la presidenta no ho va poder assegurar. Tot i això, va assenyalar que el consens inicial entre els membres del partit i els experts del sector apuntava que sí que n’hi hauria. Vela va defensar la necessitat d’incrementar les cotitzacions per assegurar la sostenibilitat del sistema públic a llarg termini, però va advertir que encara queda per decidir com es farà aquest ajust: si ha de recórrer directament a càrrec dels treballadors o si s’haurà de finançar parcialment a través de l’Estat, amb recursos provinents dels impostos. La decisió final, va assenyalar, haurà de tenir en compte tant la capacitat contributiva de la ciutadania com l’objectiu de mantenir un sistema estable i equitable per a les pròximes generacions.
Ho va fer en el marc d’una conferència celebrada al centre cultural la Llacuna, en què la va acompanyar el doctor Ignacio Zubiri. “Si realment es vol garantir a la societat un nivell de vida raonable durant la jubilació, l’única opció és un sistema públic”, va recalcar l’expert en finances públiques i assessor del partit en matèria fiscal, en un debat en què també es van posar en relleu els perills a llarg termini que poden comportar models com l’actual. “Obligaria els treballadors a pagar tant les pensions actuals com les pròpies, a més d’haver d’estalviar durant molts anys una part significativa del salari”, va afegir. Sobre aquesta qüestió, va subratllar: “La ciutadania ha de tenir clar que el sistema privat no és una panacea, ja que comporta riscos importants.”
Vela també va defensar la necessitat d'apujar les cotitzacions
Durant el matí, l’expert va aprofitar l’estada al país per exposar les seves propostes als consellers en el marc de la comissió parlamentària que estudia el sistema de pensions.