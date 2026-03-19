La música en directe arriba a l’espai de ‘Van Gogh Alive’
Un viatge entre música i art. La sala del Prat del Roure acollirà el pròxim 26 de març el concert en directe immersiu Van Gogh Alive Andorra, una proposta protagonitzada per un quintet de músics del país que, tal com van explicar ahir el director general de Molines Patrimonis, Joan Prat; el representant de l’empresa promotora Whynot, Gilbert Saboya, i el director musical Enric Bartumeu, combinarà música en directe amb projeccions immersives de gran format basades en l’obra i la vida del pintor postimpressionista. El concert es farà en dues sessions, a les 20.00 i a les 21.30 hores.
Van Gogh virtual
Paula Zeppa
El concert comptarà amb Kic Barroc al piano i arranjaments, Kike Pérez a la bateria i Brady Lynch al contrabaix, acompanyats pel duo de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), amb Elias Porter al violí i Mireia Planas al violoncel, així com la veu de la cantant Eugènia Correia. L’espectacle inclourà des de composicions pròpies fins a temes de Coldplay i Imagine Dragons.