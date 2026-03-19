INFRAESTRUCTURES
Més de 250.000 euros per a la construcció de la voravia a tocar de l’Estadi Comunal
Amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels vianants i millorar la connectivitat de la zona, el Govern ha adjudicat les obres per construir la voravia del marge dret (direcció nord) de la carretera general 1 (CG-1) a Andorra la Vella, en el tram posterior a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, per connectar-la amb l’existent a la rotonda de la Comella. Les obres s’han adjudicat per un import de 258.430,70 euros a l’empresa TP Unitas. El nou tram de voravia permetrà reforçar el sistema de drenatge de la CG-1 en aquest tram.
El termini d’execució previst és de quatre mesos, amb l’objectiu que la voravia estigui operativa a mitjan estiu.