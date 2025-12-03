Mobilitat
Voravia per millorar la mobilitat entre l'Estadi Comunal i la rotonda de la Comella
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 25 de febrer del 2026
El Govern d'Andorra ha obert la licitació per executar les obres de renovació i adequació de 140 metres de voravia al marge esquerre de la carretera general 1, en el tram previ a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila. Segons ha informat el ministre portaveu L’actuació inclou la construcció d’una voravia elevada, la col·locació d’un tub de drenatge soterrat i altres millores associades a la seguretat i accessibilitat del pas de vianants. Aquest projecte busca resoldre un punt conflictiu de la xarxa viària d’Andorra la Vella, reforçar la seguretat i millorar la connectivitat de la zona.
El termini d’execució és de quatre mesos, amb una data límit de finalització prevista pel 31 de juliol del 2026, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el trànsit escolar. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 25 de febrer del 2026.