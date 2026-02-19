Comerç
Les vendes de les grans superfícies augmenten un 0,5% el desembre de 2025
Les dones representen el 64% de l'ocupació total
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment del 0,5% durant el mes de desembre de l'any passat, respecte al mateix període de l'any 2024, segons les dades publicades pel departament d'Estadística d'Andorra. En termes generals, el percentatge de l'índex de vendes de grans superfícies a preus constants ha decrescut un 3,6% respecte al mateix mes del 2024, sent l'agost, el període del 2025 on es va registrar un percentatge més alt, amb el 24%. La venda dels productes alimentaris també creix, concretament un 1%, mentre que la venda de la resta de productes va mantenir estable respecte al desembre de 2024.
L'evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens del 0,6% respecte el desembre del 2024, quan es va registrar un percentatge del 103, 6% en aquest àmbit, enguany, s'ha situat en 103,1%. El mes del 2025 on hi va haver més gent ocupada va ser el juliol, amb un 101%. Si tenim en compte el sexe, el 64% del volum d'ocupació correspon al gènere femení el 36% restant al masculí, això vol dir que el percentatge de dones que treballen en aquestes superfícies ha augmentat un 4% el desembre del 2025, mentre que els homes presenten una variació negativa del 6,6%. El mes on hi va haver un percentatge de dones més alt va ser el passat novembre, on es va registrar un 64%.