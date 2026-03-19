LA MASSANA

Govern defensa la rotonda de la Serra de l’Honor

Els cònsols de la Massana amb Raul Ferré.

Els cònsols de la Massana amb Raul Ferré.

El ministre Raul Ferré va defensar la ubicació i el disseny de la nova rotonda de la Serra de l’Honor, a la CG-3, a la Massana, assegurant que responen a criteris tècnics i de seguretat viària. En resposta a les preguntes de la consellera socialdemòcrata Laia Moliné, el ministre va afirmar que “l’indret adoptat per a la ubicació de la rotonda no és un indret amb pendent accentuat” i que, segons els estudis tècnics, el pendent màxim dins la rotonda és del 3,6%. En aquest sentit, va detallar que el traçat s’ha adaptat per suavitzar el relleu i facilitar els girs, especialment per a vehicles pesants, seguint “les regles d’art de l’enginyeria viària” i la normativa nacional.

Ferré va explicar que la incorporació de la rotonda també respon a la necessitat de millorar un punt “conflictiu històric del revolt, especialment per motius d’excés de velocitat i falta d’adherència”.

