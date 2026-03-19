LA MASSANA
Govern defensa la rotonda de la Serra de l’Honor
El ministre Raul Ferré va defensar la ubicació i el disseny de la nova rotonda de la Serra de l’Honor, a la CG-3, a la Massana, assegurant que responen a criteris tècnics i de seguretat viària. En resposta a les preguntes de la consellera socialdemòcrata Laia Moliné, el ministre va afirmar que “l’indret adoptat per a la ubicació de la rotonda no és un indret amb pendent accentuat” i que, segons els estudis tècnics, el pendent màxim dins la rotonda és del 3,6%. En aquest sentit, va detallar que el traçat s’ha adaptat per suavitzar el relleu i facilitar els girs, especialment per a vehicles pesants, seguint “les regles d’art de l’enginyeria viària” i la normativa nacional.
Ferré va explicar que la incorporació de la rotonda també respon a la necessitat de millorar un punt “conflictiu històric del revolt, especialment per motius d’excés de velocitat i falta d’adherència”.