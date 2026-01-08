PS
Moliné demana aspectes tècnics sobre la rotonda de la Serra de l’Honor a la Massana
La consellera socialdemòcrata vol garanties de seguretat viària, transparència i sostenibilitat urbanística
La consellera general del Partit Socialdemòcrata, Judith Moliné, ha registrat una pregunta escrita al Govern d'Andorra per aclarir diversos aspectes sobre la construcció d’una nova rotonda "en una zona amb un fort desnivell". Moliné expressa dubtes sobre la idoneïtat tècnica de l’actuació i demana conèixer quins criteris d’enginyeria i de seguretat viària s’han seguit per garantir la circulació segura, especialment durant els mesos d’hivern. En aquest sentit, també reclama saber si s’han fet estudis específics sobre el comportament de la infraestructura en situacions de neu i gel, i quines mesures s’han previst per reduir els riscos per als conductors.
Moliné també posa el focus en el possible impacte urbanístic de la rotonda i pregunta si forma part d’un pla més ampli que pugui afavorir la urbanització de terrenys encara no edificats. A més, interpel·la l’Executiu sobre si l’obra respon exclusivament a criteris de mobilitat o si pot facilitar el desenvolupament de parcel·les privades, i demana quins mecanismes de transparència s’han aplicat per evitar conflictes d’interès.