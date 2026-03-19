SUCCESSOS

Extradits a França dos fugitius per tràfic de drogues i blanqueig

La parella va ser detinguda al Tarter al gener amb una ordre internacional

Detenció de la parella fugida per tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

Redacció
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La policia d’Andorra va fer efectiva ahir l’extradició de dos fugitius buscats per la justícia francesa com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners. Es tracta d’un home de 32 anys i una dona de 28 que van ser localitzats i detinguts a final del mes de gener al Tarter, on es trobaven fent turisme, després que es difongués una ordre de recerca i detenció internacional a través de la Interpol davant la sospita que podien estar a Espanya, Andorra o el Marroc.

Un cop rebuda l’alerta, la policia va posar els fets en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia, la qual va ordenar la detenció. Posteriorment, la justícia va decretar l’ingrés de la parella a la Comella, en presó preventiva fins que el Tribunal de Corts va autoritzar l’extradició. Els dos detinguts van ser lliurats a la policia francesa a la frontera francoandorrana per al trasllat a França.

Segons la investigació, l’home, considerat perillós, seria el presumpte cervell d’una xarxa de tràfic de drogues a gran escala que hauria operat entre el gener del 2023 i el novembre del 2025.

