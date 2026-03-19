SUCCESSOS
Extradits a França dos fugitius per tràfic de drogues i blanqueig
La parella va ser detinguda al Tarter al gener amb una ordre internacional
La policia d’Andorra va fer efectiva ahir l’extradició de dos fugitius buscats per la justícia francesa com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners. Es tracta d’un home de 32 anys i una dona de 28 que van ser localitzats i detinguts a final del mes de gener al Tarter, on es trobaven fent turisme, després que es difongués una ordre de recerca i detenció internacional a través de la Interpol davant la sospita que podien estar a Espanya, Andorra o el Marroc.
Un cop rebuda l’alerta, la policia va posar els fets en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia, la qual va ordenar la detenció. Posteriorment, la justícia va decretar l’ingrés de la parella a la Comella, en presó preventiva fins que el Tribunal de Corts va autoritzar l’extradició. Els dos detinguts van ser lliurats a la policia francesa a la frontera francoandorrana per al trasllat a França.
NACIONAL
Detinguda una parella buscada per tràfic de drogues i blanqueig
Segons la investigació, l’home, considerat perillós, seria el presumpte cervell d’una xarxa de tràfic de drogues a gran escala que hauria operat entre el gener del 2023 i el novembre del 2025.