SUCCESSOS
Detinguda una parella buscada per tràfic de drogues i blanqueig
Ciutadans francesos, pesava sobre ells una ordre internacional de recerca i detenció
La policia va detenir ahir al matí, al Tarter, una parella de ciutadans francesos sobre els quals pesava una ordre internacional de recerca i detenció emesa per la justícia francesa a través d’Interpol. Els dos arrestats, un home de 32 anys i una dona de 28, estaven de visita al país com a turistes.
Segons les autoritats franceses, l’home és sospitós de liderar una xarxa de tràfic d’estupefaents que distribuïa cànnabis i cocaïna entre els departaments de les Landes i els Pirineus Atlàntics, entre el gener del 2023 i el novembre del 2025. També se l’acusa d’organitzar el transport de cocaïna des de la regió de París fins al sud de França, una activitat que li hauria generat importants beneficis econòmics. La seva parella està igualment vinculada a les activitats delictives, tant pel que fa al tràfic de drogues com al blanqueig de capitals.
La notificació vermella d’Interpol es va activar dimarts passat. Amb indicis que podrien trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc, la policia va dur a terme les comprovacions pertinents fins a localitzar-los a Canillo, on s’allotjaven des de diumenge. Un cop confirmada la seva identitat, es va comunicar la situació al ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia per procedir a la detenció, en aplicació de la Llei qualificada d’extradició.
Ara, es preveu que les autoritats franceses formalitzin la sol·licitud d’extradició per continuar el procés judicial i assegurar-ne la compareixença davant de la justícia.