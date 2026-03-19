Els treballadors comunals reclamen actualitzar salaris i harmonitzar condicions
Els sindicats denuncien diferències entre parròquies i retards en el desplegament normatiu
Els representants sindicals i treballadors comunals de diverses parròquies han posat sobre la taula la necessitat d’actualitzar les graelles salarials i "avançar cap a una major homogeneïtzació de les condicions laborals". Ho han fet en el marc d’una segona reunió celebrada aquest dilluns, amb la participació de SITCOLAMA, SITCA, la plataforma de treballadors d’Ordino i representants d’Escaldes.
Durant la trobada es van evidenciar diferències entre comuns en aspectes com els triennis o les jornades laborals, que actualment varien entre les 37 i les 40 hores setmanals. També es va criticar el retard en l’adaptació dels reglaments dels agents de circulació comunals a la llei vigent i la manca d’avenços en la coordinació interparroquial.
Entre altres qüestions, també es va abordar la "necessitat d’actualitzar els reglaments de compensacions" i avançar en el desenvolupament de la carrera professional dins les administracions comunals. Els participants van acordar continuar treballant conjuntament, reforçar la coordinació sindical i celebrar una nova reunió durant el mes d’abril.
