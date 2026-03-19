Andorra Telecom
Els abonats a internet superen els 44.000 al febrer amb un augment del 2,8%
El nombre d’usuaris de banda ampla creix mentre es consolida l’augment del consum de dades
El nombre d’abonats a internet de banda ampla ha arribat als 44.366 al febrer del 2026, un 2,8% més que en el mateix mes de l’any anterior, quan hi havia 43.171 persones que van donar d'alta el servei d'internet, segons les dades publicades pel departament d’Estadística.
NACIONAL
El servei de telefonia mòbil supera els 135.000 usuaris
Redacció
Aquest increment confirma la tendència a l’alça del servei, que continua guanyant pes dins el conjunt de les telecomunicacions al país. En paral·lel, la telefonia mòbil també registra un creixement destacat fins als 134.351 abonats, un 4% més, ja que al mateix període del 2025, els abonats d'aquesta modalitat eren 129.257, mentre que la telefonia fixa se situa en 54.389 línies, el que representa un augment de l'1,3%, quan al febrer del 2025, s'en van registrar 53 668.
L’augment dels abonaments a internet es produeix en un context de creixement del consum de dades. Durant el febrer, el tràfic per internet ha assolit els 14,86 milions de gigabytes, un 6,7% més en termes interanuals.
Especialment rellevant és l’augment de l’ús d’internet mòbil, que creix un 34,7%, evidenciant el canvi d’hàbits dels usuaris cap a una connectivitat cada cop més vinculada als dispositius mòbils.
En canvi, el tràfic de veu continua a la baixa. El volum de trucades es redueix un 15,6% respecte a l’any anterior, amb una caiguda especialment acusada en les comunicacions internacionals.
En conjunt, les dades reflecteixen la consolidació d’un model de consum centrat en internet, amb més abonats i un ús creixent de dades, en detriment dels serveis tradicionals de telefonia.