El servei de telefonia mòbil supera els 135.000 usuaris
El servei de telefonia mòbil ja supera els 135.000 usuaris a Andorra. Segons Estadística, al gener es van registrar 135.365 abonats, un 4,8% més que fa un any, fet que consolida el creixement sostingut del servei. També augmenten els abonaments a internet de banda ampla, que arriben als 44.244, un 2,8% més que el gener de l’any passat, mentre que la telefonia fixa creix un 1,8%. Pel que fa als usos, el tràfic de telefonia tradicional continua a la baixa, amb 11,38 milions de minuts consumits, un 12,4% menys en termes interanuals. La caiguda és especialment acusada en les trucades internacionals (-32,5%), mentre que les nacionals retrocedeixen un 2,8%.