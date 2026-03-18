Reoberta l'N-260 a la Seu després de les protestes dels professors
Les cues han superat el quilòmetre fins a dos quarts d'onze i els vehicles es desviaven per dintre la ciutat
L'N-260 al seu pas per la Seu d'Urgell ha estat reoberta al trànsit a dos quarts d'onze del matí després de les protestes dels mestres de la Seu d'Urgell, que han tallat la via des de la rotonda de la Seu fins a Castellciutat. El tall ha provocat retencions d'entrada a la capital de l'Alt Urgell, que superaven el quilòmetre. La manifestació ha començat a les vuit del matí des de la rotonda de la Seu, on s'han concentrat els manifestants per iniciar una marxa lenta cap a Castellciutat, tallant així el pas per l'N-260 i obligant els vehicles a desviar-se per dintre la ciutat.
La jornada de vaga continua amb una segona marxa pel centre urbà, entre l’avinguda de Pau Claris i el passeig de Joan Brudieu. A dos quarts d’una s’ha convocat una manifestació a la plaça del Codina i la jornada reivindicativa culminarà amb un dinar popular i una assemblea a les 16 hores.
Els professors també tallen l'A-2 a Soses i Alpicat i la C-55 a Clariana de Cardener per rebutjar l’acord que van signar els sindicats CCOO i UGT amb la Generalitat de Catalunya la setmana passada, i la setmana de protestes culminarà divendres amb una manifestació conjunta a Barcelona i una vaga generalitzada a les escoles públiques del territori veí.
