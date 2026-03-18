PROTESTA
Els mestres es mobilitzen a la Seu amb marxes de protesta
A les vuit del matí faran el recorregut entre l’entrada de la ciutat i la rotonda de Castellciutat i Mobilitat va recomanar ahir vies alternatives
Mestres i professors catalans continuen les mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials a la Generalitat i durant aquesta setmana les jornades de vaga i protestes s’han dividit per zones; avui el focus és a l’Alt Pirineu i l’Aran, la Catalunya Central i Lleida. La Seu d’Urgell serà l’epicentre d’una d’aquestes mobilitzacions i s’han convocat dues marxes que poden afectar la circulació i de les quals advertia Mobilitat ahir. La primera marxa lenta prevista és a l’N-260 i l’hora d’inici anunciada és a les vuit del matí, amb un recorregut entre l’entrada de la Seu i la rotonda de Castellciutat. Mobilitat va indicar que no estava previst el tall de circulació però va informar que “el trànsit en aquest tram pot ser complicat durant aquest període”, i va recomanar als conductors vies alternatives. La jornada de vaga continuarà a dos quarts d’onze del matí amb una segona marxa pel centre urbà, entre l’avinguda de Pau Claris i el passeig de Joan Brudieu. A dos quarts d’una s’ha convocat una manifestació a la plaça del Codina i la jornada reivindicativa culminarà amb un dinar popular i una assemblea a les 16 hores.
L’alt pirineu, lleida i la catalunya central són les zones en vaga avui
Altres afectacions en vies catalanes seran les que es produiran a Lleida, on a les 7.30 hores s’iniciarà el tall del trànsit a l’autovia, concretament a la sortida 451 i amb el suport de Revolta Pagesa. Els professionals de l’ensenyament mobilitzats rebutgen l’acord que van signar els sindicats CCOO i UGT amb la Generalitat de Catalunya la setmana passada, i la setmana de protestes culminarà divendres amb una manifestació conjunta a Barcelona i una vaga generalitzada a les escoles públiques del territori veí.