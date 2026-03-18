SUCCESSOS

La policia deté un quart membre de la banda de lladres de trasters

Un cotxe de la policia.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La policia ha detingut un quart membre de la banda organitzada que l’any passat va cometre diversos robatoris en trasters a la vall central. Es tracta d’un home de 41 anys i no resident, arrestat a Escaldes-Engordany, que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció en el marc de la investigació oberta des del novembre passat.

Segons va explicar la policia, el grup actuava sempre amb el mateix mètode: llogava un traster per obtenir el codi d’accés i, un cop dins de l’edifici, forçava altres espais, sostreia objectes i tornava a tancar els cadenats per no aixecar sospites. Fins ara, els danys denunciats ascendeixen a prop de 90.000 euros i les forces de seguretat no descarten que hi pugui haver més víctimes que encara no hagin presentat denúncia.

Tots els implicats en aquesta trama tenen antecedents en diversos països europeus per furts i accions similars a les efectuades al Principat.

tracking